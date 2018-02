Petrobras entrega explicação sobre compra de plataformas a TCU A Petrobras informou que entregou nesta sexta-feira ao Tribunal de Contas da União, documento de 59 páginas para esclarecer o aumento de preço da construção das plataformas P-52 e P-54. Segundo comunciado da estatal, não existiu superfaturamento como alegou o TCU, mas um reajuste devido à valorização do real frente ao dólar e ao aumento de custos da indústria do petróleo de maneira geral. Um relatório preliminar do TCU apontou na semana passada pagamentos indevidos a empresas construtoras das plataformas P-52 e P-54, numa denúncia que se seguiu à divulgação, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, de um esquema de fraudes em licitações envolvendo prestadoras de serviço para a estatal. A Petrobras argumentou que se o pagamento for suspenso, as empresas paralisarão a obra, o que traria um prejuízo muito maior para a estatal do que os 177 milhões de dólares a mais que irá pagar às firmas construtoras. "A produção diária de 180 mil barris de cada uma das plataformas é avaliada em aproximadamente 10 milhões de dólares. Isso significa, no pico da produção, uma redução de faturamento estimada em 300 milhões de dólares", afirmou a empresa em nota. A revisão aumentou o pagamento em 85 milhões de dólares pela P-54, de um total inicial de 900 milhões de dólares; e em 92,3 milhões de dólares pela P-52, de um total de 1,1 bilhão de dólares. "Um dos fatores responsáveis pelo desequilíbrio dos contratos foi a apreciação do real em relação ao dólar no período. A Petrobras lembra que, neste caso, a revisão contratual é amplamente aceita pelos tribunais nacionais, inclusive o próprio TCU, que em pelo menos duas ocasiões já se manifestou favorável", afirmou a empresa. As plataformas P-52 e P-54 estão em fase final de montagem e serão instaladas no campo de Roncador, na bacia de Campos, no Rio de janeiro.