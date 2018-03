Petrobrás espera queda de juros para captação interna A Petrobrás planeja captar no mercado internacional cerca de US$ 2,5 bilhões este ano. Boa parte dos recursos já ingressaram nos cofres da estatal, que já captou US$ 1,7 bilhões. No mercado interno, as captações também não estão descartadas. Entretanto, o diretor financeiro da companhia, José Sérgio Gabrielli, é enfático ao afirmar que a estatal aguarda uma queda significativa da taxa de juros. Segundo ele, a volta da empresa ao mercado brasileiro não será feita a "qualquer custo" e que uma queda expressiva dos juros é fundamental para baratear essas operações para as empresas nacionais. Segundo o diretor financeiro da companhia, José Sérgio Gabrielli, as captações visam financiar o programa de investimento da estatal para 2003, que gira na casa dos US$ 7,2 bilhões. No mercado internacional, a estatal estuda novas captações ainda para este semestre por meio de project finance e securitizações (operações que tem como garantias receitas futuras). No primeiro trimestre, a empresa registrou um lucro recorde de R$ 5,5 bilhões. O principal objetivo do orçamento da Petrobrás é elevar sua produção. A meta é chegar a média anual de 1,59 milhão de barris por dia no final de 2003. "Boa parte dos recursos virá da geração de caixa próprio da Petrobras, mas é evidente que as captações vão ajudar", disse. Novos mercados Ontem, o diretor financeiro da companhia, José Sérgio Gabrielli, informou que a Petrobrás conclui até final de junho um empréstimo sindicalizado de US$ 100 milhões, com prazo de um ano. O executivo explica que a captação faz parte de uma operação fechada no início do ano, no total de US$ 200 milhões, que foi dividida em duas etapas. Na primeira fase, o ING Bank e Santander emprestaram US$ 100 milhões à Petrobrás. Agora os dois bancos estão coordenando a operação junto a pequenos bancos europeus que nunca tiveram relacionamento financeiro com a companhia de petróleo brasileira. "Estamos procurando abrir novos mercados", afirmou.