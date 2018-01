'Petrobrás está em trajetória firme de recuperação', diz Parente

RIO - A Petrobrás está em "trajetória firme de recuperação", mas ainda há uma distância até que as metas de recuperação sejam completamente cumpridas, afirmou o presidente da companhia, Pedro Parente, há pouco em palestra de abertura da Rio Oil & Gas, no Riocentro.

Segundo ele, os dois últimos anos foram os piores da história da companhia. Mas, medidas foram tomadas para reverter esse cenário, como a formação de um novo conselho e nova diretoria e um programa de desinvestimento "ambicioso", disse Parente.

O presidente da Petrobrás ainda elogiou o presidente da República, Michel Temer, também presente ao evento. "Parte dos resultados se deve à visão e iniciativa do presidente, por oferecer condições de desenvolvimento do setor", afirmou Parente.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O executivo elogiou a decisão do Congresso de acabar com a exclusividade da operação no pré-sal da Petrobrás e abrir a liderança da região para outras petroleiras. De acordo com ele, sem essa medida, o investimento no setor seria retardado, porque a Petrobrás não teria como arcar com todos os custos. "O pré-sal deve atrair bilhões em investimento nos próximos anos, da Petrobrás e da iniciativa privada", disse.

O presidente da estatal ainda pediu mudanças na política de conteúdo local, para que os fabricantes de equipamentos nacionais sejam premiados pela competitividade e não tenham reserva de mercado. Segundo Parente, a Petrobrás está ao lado da indústria local. "O que mais geraria emprego e renda? Produzir apenas para as empresas daqui no mercado fechado ou fornecer para exportações", questionou.