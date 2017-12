Petrobras está na lista da Price de empresas mais respeitadas A Petrobras é a única empresa brasileira a figurar na lista das empresas globais mais respeitadas do mundo, que a PriceWaterhouseCoopers elaborou em parceria com o diário de economia inglês Financial Times. O ranking é liderado, nesta ordem, pela GE, Microsoft, Toyota, IBM, Wal-Mart, Coca-Cola, Dell, Berkshire Hathaway, DaimlerCrysler e Sony. A Petrobras aparece em 65º lugar, entre as 72 corporações listadas por 1 mil presidentes globais (CEOs) de 20 países. O brasileiro Carlos Ghosn, presidente da Nissan, figura em quarto lugar na relação dos executivos mais importantes do mundo, encabeçada por Bill Gates, Warren Buffet e Jack Welch.