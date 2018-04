Petrobras está otimista sobre acordo de refinarias com Bolívia A Petrobras acredita que fechará um acordo de longo prazo com o governo boliviano para resolver uma disputa envolvendo refinarias de gás controladas pela estatal brasileira no país, disse o gerente-executivo de Relação com Investidores da Petrobras, Raul Adalberto de Campos, neste sábado, 28. A Petrobras não está preocupada em manter a propriedade das refinarias, e prefere olhar a questão do ponto de vista financeiro, disse Campos em entrevista à Reuters. "Se a Bolívia tomar a refinaria não será a primeira expropriação de recursos naturais de uma companhia de petróleo no mundo. A propriedade da refinaria é que nem a propriedade das reservas: ela não interessa", disse Campos, durante conferência no MIT em Cambridge. "A verdade é que nos estamos interessados na parte financeira da coisa. O que interessa é qual o efeito econômico dela. Vocês querem ter as refinarias? Tudo bem. Mas querem que nós administremos? Tudo bem. Mas quanto é que nós vamos receber?", afirmou. A mídia boliviana tem especulado que o presidente Evo Morales pode anunciar a compra das refinarias da Petrobras no país dia 1º de maio. O ministro boliviano de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, disse na sexta-feira que as negociações entre a Petrobras e o governo avançaram. Campos disse estar otimista sobre um acordo. "A questão das reservas na produção nós já acertamos. Nós já acertamos o preço do gás que é entregue para o Brasil, que nós pagamos um preço adicional se a qualidade do gás for muito boa. E agora nós chegamos à refinaria", disse ele, acrescentando que o governo boliviano ofereceu pagar o valor de book, não o de mercado das instalações. A Bolívia não tem alternativa de curto prazo ao Brasil para a exportação de gás, que representa 50% do consumo brasileiro, disse Campos. Ele acrescentou, entretanto, que a Petrobras está trabalhando para garantir o abastecimento com investimentos para comprar gás liquefeito de outros países. "Nós temos que garantir o consumo através de investimentos na possível importação de gás liquefeito. Esse dinheiro que indo para a importação de gás liquefeito da Nigéria e da Argélia poderia estar sendo gasto na produção da Bolívia", disse ele.