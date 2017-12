Petrobras está se tornando ´global player´, diz NYT O The New York Times trata da Petrobras num artigo que fala da expansão da empresa, que tem projetos de exploração de óleo e gás em lugares distantes como Angola, Tanzânia, Turquia e Índia. ?Técnicas inovadoras de perfuração submarina em águas profundas e um plano agressivo de diversificação permitiram à companhia alterar o foco da exploração doméstica, tornando-se um ´global player´ e investidor internacional de peso?, diz o artigo. ?Com a expansão no exterior, a Petrobras se destaca entre as companhias petrolíferas estatais que dominam tradicionalmente o mercado de energia na região?. A matéria do NY Times chama a atenção, no entanto, para os riscos que a empresa corre de apostar em projetos localizados em regiões politicamente instáveis, como os países do Golfo e a Nigéria.