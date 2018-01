Petrobras estuda aumentar preço do gás natural nacional A Petrobras estuda a possibilidade de aumentar o preço que cobra pelo gás natural produzido no Brasil. Segundo um alto executivo da estatal, existe hoje uma defasagem entre o preço cobrado pelo gás nacional e os preços internacionais. "Hoje, o gás nacional é vendido a US$ 4 por milhão de BTU (unidade britânica de medição do combustível). Em termos energéticos, isso equivale a vender um barril de petróleo por US$ 22,00, disse a fonte. Hoje, o barril do petróleo em Nova York fechou em US$ 58,71. A fonte ouvida pela Agência Estado não informou, porém, de quanto deve ser o eventual reajuste no preço do gás nacional, mas destacou que não deve nem chegar perto da casa dos US$ 6 por milhão de BTU, que é o preço a que chega o gás boliviano em São Paulo. Na avaliação dessa fonte, o gás deve continuar sendo barato no Brasil, "mas não pode ser tão barato ao ponto de distorcer as condições de mercado". Em relação ao preço do gás boliviano - que continua, pelo menos até o dia 10, em negociação entre representantes do Brasil e da Bolívia -, a fonte disse que as autoridades brasileiras avaliam que não há espaço para um aumento fora do atual contrato, como deseja o governo de La Paz. Para essa fonte, o preço do gás boliviano já está alinhado com as cotações internacionais do insumo.