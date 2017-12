Petrobras estuda investir US$ 20 milhões em refinaria em SP A Petrobras estuda investir mais de US$ 20 milhões na construção de uma usina de refino de biodiesel de 100 mil toneladas por ano e de ao menos três esmagadoras de grãos para a produção de óleo no Estado de São Paulo. O financiamento para as obras seria feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e tanto as esmagadoras, quando o cultivo do grão, ficariam sob responsabilidade de pequenos produtores e trabalhadores rurais assentados. A intenção de se fazer o empreendimento foi revelada em uma reunião nesta semana entre representantes da estatal de petróleo, do BNDES, de trabalhadores rurais, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Movimento dos Sem-terra (MST). A Petrobras manifestou o interesse de construir a usina em Araraquara, São Paulo, cujo prefeito, Edinho Silva (PT), também participou do encontro. A cidade teria a preferência para a obra por estar na região central do Estado de São Paulo, o que facilitaria a logística, tanto para a recepção do óleo vegetal, quanto para o escoamento do biodiesel após o refino. Além disso, há a questão política, já que Edinho Silva governa, pela segunda vez, uma das maiores cidades paulistas comandadas pelo PT. A proposta prevê que as esmagadoras do óleo fiquem espalhadas pelo Estado, prioritariamente em regiões com alto índice de assentados, com o Pontal do Paranapanema, e que a matéria-prima para o óleo e o biodiesel seja o girassol. Pelos cálculos iniciais, seriam beneficiados 13 mil assentados, sem contar com os pequenos produtores rurais. "A prioridade é o assentado, mas o projeto está voltado para a agricultura familiar e temos um volume grande de pequenas propriedades", informou o prefeito de Araraquara. A proposta será analisada por técnicos da Petrobrás e do BNDES para a elaboração de um projeto.