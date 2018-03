Petrobras estuda lançar ações na Argentina A Petrobras está apenas aguardando a decisão dos órgãos reguladores da Argentina para lançar ações na bolsa de Buenos Aires. ?Somos uma empresa internacional e estamos ficando importantes na Argentina?, disse o diretor financeiro da estatal, José Sérgio Gabrielli, durante o I Seminário Internacional de Fundos de Pensão, no Rio, lembrando que a estatal tem ações listadas em Nova York e Madri. Gabrielli disse que a decisão é anterior à compra da Perez Companc, maior conglomerado de energia argentino. ?Significa que vamos aumentar a presença na Argentina?, disse. A compra da companhia argentina elevou a produção da estatal brasileira acima de 2 milhões de barris/dia. No país vizinho, a Petrobras controla uma rede de postos adquiridos na troca de ativos com a Repsol-YPF e a Petrolera Santa Fé, que atua na área de exploração e produção. O executivo também informou que a empresa deverá definir até o fim deste ano um plano de atuação para a área de petroquímica, setor no qual suas operações serão ampliadas. ?Como vai ser, junto com quem, vamos definir ainda. A petroquímica é parte importante da revisão do plano estratégico até o fim do ano?.