Petrobras estuda nova captação ainda em 2003 O diretor financeiro da Petrobras, Sérgio Gabrielli, admitiu hoje que a Petrobras estuda a possibilidade de uma nova captação este ano. "Não há nada definido. Apenas não descartamos nenhuma hipótese. Estamos estudando", disse. A última captação feita pela Petrobras, em 19 de setembro, no valor de US$ 250 milhões, havia sido anunciada como a sendo última no mercado de capitais feita pela empresa este ano. No total de 2003, a Petrobras captou um total de US$ 2,45 bilhões. Para o próximo ano, segundo Gabrielli, há um interesse maior em incentivar as captações internas da companhia. Disputa pela refinaria A disputa pelos investimentos para a construção de uma refinaria, que já envolve 11 estados, foi levada pelo Rio de Janeiro para os quadrinhos. Depois de usar o slogan da campanha "A Refinaria é Nossa" em desfile de modas, em pratos temáticos de restaurante, nas sacolas de supermercados, outdoors e até no painel eletrônico do Maracanã, o governo agora vai divulgá-la em uma revista em quadrinhos com tiragem de cem mil exemplares, que será distribuída na rede de ensino pública do Rio. A história terá como protagonista da história, o jovem estudante Chico Gota, e seus amigos, que levarão informações sobre a campanha em prol da refinaria do norte fluminense de forma simples, didática e ilustrativa. A revista foi lançada pela governadora, Rosinha Matheus, hoje na estação de Metrô Carioca, no centro do Rio.