Petrobras: extrato atual do FGTS é importante Quem pretende investir em ações da Petrobras utilizando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve atentar para os documentos exigidos pela administradora do fundo, que no caso abordado na matéria, seriam os bancos. Veja as regras e medidas a serem tomadas para quem pretende participar desses fundos de investimento em ações da Petrobras na Cartilha de Investimentos - Leilão Petrobras (no link abaixo). A dúvida em questão é com relação a apresentação do extrato do FGTS às instituições financeiras. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, instituição que detém o aval para regulamentação desse processo, o extrato do FGTS deve ser o atual, não podendo ser efetuada toda a burocracia para quem pretende ingressar no fundo com um extrato antigo. Porém, alguns bancos, como Bradesco e Itaú, não estão exigindo o extrato atualizado alegando que as informações necessárias estão presentes em qualquer extrato, desde que seja da mesma empresa. Vantagem do extrato atualizado O extrato do FGTS, que é emitido pela CEF, permite identificar se a conta da pessoa é ativa ou inativa, o código do trabalhador e do empregador e o número do PIS; dados de que as instituições financeiras necessitam para fazer o procedimento de adesão ao fundo. Assim sendo, qualquer extrato, mesmo que antigo, contém essas informações. Porém, o mais importante a ser observado, quando o extrato é atual, é que o optante fica sabendo, em quantias absolutas, quanto está investindo. Ele pode tanto investir a quantia de dinheiro que desejar ou optar pela porcentagem, que no caso, o máximo permitido é de 50% do FGTS. Se o investidor for proceder com um extrato desatualizado, ele é obrigado a aplicar o dinheiro em função da porcentagem, não sabendo ao final, quanto de dinheiro está aplicando nas ações da Petrobras. Prazo para investimento mudou para 7 de agosto Quem ainda pretende ingressar em algum fundo de investimento em ações da Petrobras com o dinheiro do FGTS, e ainda com o extrato atual, deve se apressar para requerê-lo junto à Caixa Econômica Federal. O prazo de emissão do extrato do FGTS é de cinco dias úteis, mas como o investimento em ações da Petrobrás foi prorrogado para o dia 7 de agosto, a CEF colocou à disposição dos trabalhadores um serviço de atendimento, que tira o extrato na hora, somente para esse caso. Além disso, se o trabalhador possuir o Cartão do Trabalhador, ele pode emitir o extrato no próprio terminal eletrônico de qualquer agência da Caixa.