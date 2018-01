Petrobras: extrato mostrará número de ações Administradores de fundos de ações da Petrobras começam a semana divulgando, por meio de extratos, a quantidade de cotas de cada optante que investiu na modalidade. O preço de venda da ação pelo governo foi definido quinta-feira em R$ 43,07. Com o desconto, na prática, é como se o optante tivesse comprado a ação por R$ 34,46. A aplicação só começará a valer quinta-feira, dia 17, data de liquidação da venda. No total, 300.218 optantes fizeram a aplicação de R$ 1,6 bilhão, metade na Caixa Econômica Federal. O dinheiro dos optantes será transferido da Caixa para as instituições administradoras e constituirá o patrimônio do fundo com o qual os administradores vão comprar ações da empresa do governo. Com base no patrimônio e no valor das ações, os administradores definirão o número total de cotas do fundo e depois farão a distribuição delas aos cotistas, na proporção da quantia aplicada de cada um. No Itaú, o cotista que tem conta corrente pode consultar o número de cotas no caixa eletrônico. O primeiro extrato seguirá em setembro. Caixa, Santander e Banespa deverão enviar extrato nos próximos dias. Todos os optantes que fizeram o investimento receberão extrato do FGTS com o bloqueio do valor. Valor da cota irá acompanhar o desempenho da ação na Bolsa A quantidade de cotas permanecerá fixa. O valor da cota vai variar diariamente, de acordo com o desempenho da ação ON - ordinária, com direito a voto - da Petrobras na bolsa de valores. Sempre que quiser conhecer o saldo da sua aplicação, o cotista deverá informar-se sobre o valor da cota do fundo e multiplicar esse valor pelo número de cotas que possui. Como as carteiras de todos os fundos são praticamente iguais, a diferença de rendimento virá da taxa de administração cobrada e das despesas do fundo. A cota inicial será a do dia 17. Na cota do dia 18 será embutido o benefício proporcionado pelo desconto de 20% (só isso vai significar acréscimo de 25% no valor inicial da cota) mais a variação do preço integral de compra, de R$ 43,07, em relação ao preço médio de mercado do dia 18. Se esse preço for igual ao de sexta-feira, o acréscimo será de 19,57%, totalizando 49,45%, se somado ao desconto. A partir do dia 18, a variação da cota refletirá o desempenho da ação, pelo valor médio do dia. Exceto por motivos legais, nos seis primeiros meses, a partir do dia 17, o optante não poderá sair do fundo em que está. Depois, poderá pedir transferência de fundo. Retorno ao FGTS só é possível após 12 meses. A cada dois meses, o administrador terá de enviar extrato da aplicação e a cada seis, demonstrativo das despesas.