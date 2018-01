Petrobrás fará redistribuição de remuneração a acionistas A Petrobrás aprovou nesta sexta-feira mais uma distribuição de remuneração a seus acionistas, desta vez de R$ 1,974 bilhão. Somado aos dividendos anunciados em outubro, de R$ 4,387 bilhões, o total distribuído este ano chega a R$ 6,361 bilhões. À União, principal acionista da companhia, com 32,2% do capital total, caberá a parcela de R$ 2 bilhões desses recursos. A parcela anunciada nesta sexta, correspondente a um valor bruto de R$ 0,45 por ação, ordinária e preferencial, está sendo provisionado nas demonstrações contábeis deste ano e deverá ser desembolsado até 31 de março de 2007. A partir do dia 2 de janeiro, as ações passarão a ser negociadas "ex-juros sobre capital próprio". A estatal se compromete a remunerar pela taxa Selic (atualmente em 13,25%) o pagamento dos dividendos, caso o desembolso não ocorra até o próximo dia 31 de dezembro. Esses juros sobre o capital próprio estão sujeitos à incidência de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos. Petros O Conselho de Administração da Petrobrás decidiu ontem, ainda, reabrir o processo de repactuação para zerar o déficit do Plano Petros. A proposta é exatamente a mesma feita em julho, quando mais de 50% dos participantes concordaram com as condições, mas o mínimo exigido para aprovação era de 95%. Desta vez, a adesão mínima foi reduzida a dois terços dos participantes. A proposta, em linhas gerais, transforma todos os planos em benefício definido e retira dos aposentados e pensionistas os mesmos reajustes do pessoal da ativa. Em nota distribuída nesta sexta, a empresa informou que, apesar da aprovação da maioria simples na primeira convocação, "o processo havia sido encerrado, pois existia a condicionante de adesão individual maciça de participantes, na busca da totalidade, entre empregados e assistidos". No processo anterior, realizado entre julho e agosto, a adesão foi cerca de 53% (46% entre os aposentados e pensionistas e 62% entre os funcionários da ativa).