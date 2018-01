Petrobras faz contrato de US$ 32 milhões para exploração no Irã A Petrobras assinou um contrato de US$ 32 milhões com o Irã para explorar petróleo no bloco offshore de Tousan, no Golfo Pérsico, informou o Ministério do Petróleo iraniano na noite de quarta-feira. O contrato, assinado com a National Iranian Oil Co. (Nioc), é pelo prazo de três anos, segundo o ministério. O contrato é resultado da licitação internacional aberta pela Nioc para a exploração e o desenvolvimento de 16 blocos de petróleo recentemente definidos durante uma conferência de dois dias realizada no fim de janeiro na Holanda. As informações são da agência Dow Jones.