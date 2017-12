Petrobras faz mais duas descobertas de petróleo no Rio Duas novas descobertas na Bacia de Campos, no litoral carioca, foram comunicadas pela Petrobras à Agência Nacional do Petróleo (ANP). As novas descobertas foram feitas nos blocos BC-20 e BC-60 a profundidades de 1.494 metros e a 164 metros, respectivamente. No site da agência reguladora não há informações complementares sobre perspectivas de volume das novas descobertas e nem o tipo de óleo.