Petrobras faz notificações de descoberta de petróleo A Agência Nacional do Petróleo (ANP) confirmou hoje à Agência Estado que a Petrobras realizou duas notificações de descoberta de petróleo no bloco BC-60. O bloco fica ao norte da Bacia de Campos, no estado do Espírito Santo, e é o mesmo bloco onde se localiza o "Parque das Baleias" - onde a Petrobras já opera os campos de Jubarte e Cachalote. A ANP esclarece que as notificações de descoberta foram feitas nos dias 16 e 17 de junho, e que a estatal é obrigada a notificar a agência de suas descobertas. Porém, a notificação não representa nenhuma garantia de que as descobertas serão viáveis comercialmente. A ANP não revelou dados sobre possibilidade de reservas de petróleo nas duas notificações de descoberta feitas pela Petrobras.