Petrobras faz nova descoberta de petróleo no Rio Grande do Norte O diretor de exploração e produção da Petrobras Guilherme Estrella informou hoje, durante entrevista na abertura do Rio Oil & Gas, que a estatal fez uma nova descoberta de óleo em campo no Rio Grande do Norte. Ele não lembrou o nome do campo, mas disse que é em parceria com a portuguesa Partex, que é a operadora do bloco. Estrella não soube informar a estimativa de produção para este campo, mas destacou que "esta descoberta demonstra que a política da Petrobras de voltar a investir em campos maduros está correta". Segundo ele, nestes campos maduros, quase todos localizados na parte terrestre da região Nordeste, a produção aumentou em 10% neste ano , atingindo os atuais 260 mil barris por dia.