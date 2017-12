Petrobras faz reunião em navio. Ministros participam A reunião do Conselho de Administração da Petrobras está sendo realizada hoje no município fluminense de Macaé, no navio-plataforma P-37, segundo informou a assessoria de imprensa da estatal. Normalmente, as reuniões de conselho da empresa são realizadas na sede da estatal, na cidade do Rio de Janeiro. Os ministros da Fazenda, Antonio Palocci; das Minas e Energia, Dilma Rousseff e do Trabalho, Jaques Wagner participam do encontro, de acordo com confirmação de suas respectivas assessorias. Segundo a assessoria do ministério do Trabalho, a reunião não tem previsão de término.