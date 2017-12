Petrobras fecha acordo com estatal venezuelana A Petrobras assinou um acordo final com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para o campo de petróleo de La Concepción (capaz de produzir 12,300 barris por dia). Trata-se do primeiro de quatro acordos que a Petrobras pretende assinar com a estatal venezuelana. No ano passado, a Venezuela forçou as petrolíferas estrangeiras que operam 32 campos no país a formar parcerias com a PDVSA, dando ao governo local pelo menos 60% de participação. Em La Concepción, a PDVSA terá 60%, enquanto a Petrobras 36% e a Williams International Oil & Gas fica com os 4% restantes. A PDVSA diz que a produção no pequeno campo poderia ser futuramente elevada. Em março, a maior parte dos grupos estrangeiros de petróleo que operam no Venezuela concordaram com os novos termos, mas a PdVSA conseguiu concluir os contratos definitivos apenas este mês.