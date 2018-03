Petrobras fecha captação de US$ 550 milhões A Petrobras concluiu hoje a quarta captação já feita no mercado externo pela estatal este ano. A empresa emitiu US$ 550 milhões em uma operação de que tem como garantia receitas de exportações de combustível. O gerente-executivo de finanças corporativas e tesouraria da companhia, Almir Barbassa, disse que a demanda foi três vezes superior a oferta de títulos. Com a operação de ontem, a estatal já captou cerca de US$ 1,2 bilhão nos primeiros cinco meses de 2003. A expectativa de Barbassa é de que a empresa volte ao mercado internacional ainda neste semestre, aproveitando o bom momento da economia brasileira no mercado financeiro. No entanto, ele afirmou que nenhuma decisão ainda foi tomada. Os títulos da Petrobras foram classificados pelas agências de risco como dentro da faixa de risco mais baixa do mercado financeiro. A emissão de US$ 550 milhões terá liquidação financeira no dia 21 de maio e foi estruturada pelo BBVA e pelo Citibank. Os títulos com prazo de 12 anos terão rentabilidade equivalente a 390 pontos-básicos sobre a taxa paga pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 5 anos.