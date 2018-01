Petrobras fecha parceria para exploração na Colômbia A Petrobras fechou parceria para exploração e produção de petróleo na Colômbia com a estatal local Ecopetrol. A companhia brasileira vai procurar reservas no campo chamado Tafura, sobre o qual terá direitos de exploração por até seis anos e de produção, em caso de sucesso, por mais 22 anos. Trata-se do 16.º bloco em que a empresa tem participação naquele país, onde a Petrobras produz cerca de 42 mil barris de petróleo por dia. Destes, 12 mil barris são considerados como produção da estatal brasileira e o restante pertence aos sócios. Na Colômbia, a estatal opera 12 blocos, dentre eles o campo de Guando, considerado uma das maiores reservas do país - entre 80 milhões e 100 milhões de barris. O campo começa a produzir no ano que vem e tem potencial para chegar a uma vazão de 30 mil barris de petróleo por dia.