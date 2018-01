Petrobras fecha quarto mês de queda na produção Após registrar recordes seguidos, a Petrobras encerrou dezembro passado acumulando o quarto mês seguido de queda na produção e extraindo menos petróleo e gás natural do que o observado em dezembro de 2001. Segundo dados da estatal, a empresa extraiu 1,691 milhão de barris de petróleo no mês passado, o que significa queda de 4,94% em relação ao observado em dezembro de 2001 e de 9,5% abaixo do recorde registrado em agosto, quando a produção de petróleo somou 1,863 milhão de barris. No acumulado do ano, porém, os números do ano passado foram positivos, com a média diária oscilando em torno de 1,535 milhão, com aumento de 10,7% sobre a média de 2001. A maior redução na produção foi na bacia de Campos, onde a estatal extraiu 1,265 milhão de barris por dia em agosto e apenas 1,098 milhão no mês passado. A bacia de Campos é responsável pela produção de cerca de dois terços do petróleo extraído pela Petrobras. A extração de gás natural em dezembro registrou o menor nível desde novembro de 2001. No mês passado a empresa extraiu 41,782 milhões de metros cúbicos por dia, o que significa queda de 4,10% em relação a dezembro de 2001. No acumulado do ano a média do ano passado ainda foi positiva, registrando 43,943 milhões de metros cúbicos, com expansão de 7,1% sobre a média de 2001. Os dados da Petrobras mostram que o aumento da produção tem sido mais acentuada no exterior com expansão de 58%, com a média diária saltando para 4,82 milhões de metros cúbicos. Na bacia de Campos, de onde a estatal extrai 38% do gás natural da estatal, houve recuo de 15,21% na extração de gás natural no mês passado, em relação ao mesmo mês de 2001. Venezuela A instabilidade política na Venezuela colocou em "banho-maria" um dos projetos que inspira maior otimismo na Petrobras: a ampliação da presença da maior empresa brasileira no país que tem as maiores reservas de petróleo das Américas. Isso se tornou possível após a compra da argentina Perez Companc, no ano passado, já que a empresa brasileira nunca conseguiu um bom relacionamento comercial com a estatal venezuelana, a PDVSA. A Pecom, porém, é dona de direitos de exploração de diversos campos na Venezuela e a Petrobras imagina que poderá acelerar a produção naquele país. Para isso, porém, terá de aguardar a aprovação definitiva da operação de compra da Pecom pelo governo argentino e o fim da instabilidade contra o governo de Hugo Chavez. A Venezuela contabiliza reservas provadas de petróleo de 78 bilhões de barris, mais do que o dobro dos 30 bilhões dos Estados Unidos, que ocupam a segunda posição nas Américas. O México ocupa a terceira posição, com 27 bilhões de barris, enquanto o Brasil, tinha 8,5 bilhões de barris de petróleo de reservas provadas no final de 2001. O Canadá tinha 6,6 bilhões de barris e a Argentina, na sexta posição, registrava reservas provadas de apenas três bilhões de barris. A ampliação da produção na América Latina faz parte do planejamento estratégico da Petrobras, que praticamente não tem mais "espaço" para crescer no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo (ANP), pelo menos até o governo passado, vinha exercendo estreita vigilância sobre a maior empresa brasileira tentando viabilizar algum grau de competição no mercado externo, já que a Petrobras ainda detém, de fato, o monopólio de extração de petróleo e de refino no Brasil, com cerca de 98% da capacidade instalada. África Outra região vista como "promissora" pela estatal brasileira é a África. Nesse caso a Petrobras dispõe de algumas vantagens estratégicas relevantes. Os estudos geológicos indicam que os continentes da América do Sul e da África já foram um só há milhões de anos, o que indica fortes possibilidades de haver petróleo na costa africana, assim como tem se observado no Brasil. A vantagem adicional é que a Petrobras desenvolveu a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas até 2.000 metros abaixo da lâmina d´água do mar, o que lhe garante vantagens competitivas frente às gigantes internacionais, que também estão interessadas na mesma região. O maior problema, porém, é de caráter político-administrativo. Segundo um ex-diretor da estatal brasileira, o fato de a Petrobras ser uma empresa de governo exige uma atuação mais discreta, dificultando a ampliação dos negócios. Há vários relatos de corrupção na Nigéria, dona das maiores reservas provadas de petróleo do continente africano, com 24 bilhões de barris de petróleo. Um outro país com o qual o Brasil poderia ampliar a parceria comercial é Angola, onde a estatal brasileira já está presente. O aumento dos investimentos, porém, tem sido inibido pela guerrilha que aflige o país, desde a independência de Portugal, em 1975. EUA precisam de mais reservas Com reservas provadas de 30,4 bilhões de barris de petróleo os Estados Unidos consumiriam as suas reservas em pouco mais de cinco anos, se fosse mantido o consumo atual e se aquele país só utilizasse o petróleo doméstico. Os dados fazem parte do levantamento da BP (ex-British Petroleum), uma das maiores empresas do setor e que faz levantamento sistemático sobre a produção e consumo mundiais desde meados dos anos 60. Isso indica a importância dos Estados Unidos de encontrar novas fontes de suprimento, especialmente após "engolir" metade das reservas mexicanas de óleo nos últimos anos. Pelos dados da BP, o México tinha reservas provadas de petróleo de 57 bilhões de barris em 1981 e esse patamar caiu para 27 bilhões no final de 2001. Boa parte desse óleo foi utilizada para alimentar a maior frota automobilística do mundo, responsável pela maior parte do consumo norte-americano. Mantido o mesmo ritmo, porém, em poucos anos o México ficará sem condições de exportar o mesmo volume de óleo. Nesse intervalo as reservas dos EUA permaneceram quase no mesmo patamar, caindo de 36,5 bilhões em 1981 para 30,4 bilhões em 2001, com redução de apenas 17% no estoque, numa nítida política de proteção das reservas domésticas. E apesar de depender basicamente do óleo importado, os norte-americanos continuam ampliando o seu consumo, que subiu de 16,1 milhões de barris diários em 1981 para 19,6 milhões em 2001. Isso corresponde a 25,5% do consumo mundial para uma participação de apenas 2,9% das reservas mundiais. No mesmo período, o consumo brasileiro subiu de 1,1 milhão para 1,86 milhão de barris diários, ainda segundo o acompanhamento da BP. O interesse no Iraque A possibilidade de ter acesso ao petróleo iraquiano contribuiria para garantir nova fonte de abastecimento ao longo de vários anos da maior economia do planeta. O país de Saddam Hussein detém a segunda maior reserva do mundo, com 112 bilhões de barris, abaixo apenas dos astronômicos 262 bilhões de barris da Arábia Saudita. Mesmo na hipótese de não haver novas descobertas, as reservas atuais do Iraque, sozinhas, poderiam alimentar a "sede" norte-americana por mais de 15 anos. Se conjugadas as reservas de outros países árabes seria possível garantir o abastecimento por pelo menos o dobro ou o triplo do tempo.