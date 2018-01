Petrobras: FGTS poderá ser investido O leilão de 31,7% das ações ordinárias - com direito a voto - da Petrobras pode significar uma oportunidade de investimento para quem tem saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A aplicação do saldo poderá ser feita após o leilão das ações. Na semana passada, a CVM aprovou uma nova instrução de regulamentação dos fundos de privatização. Com isso, os já aprovados terão que se adaptar às novas regras. A principal alteração diz respeito à mudança da composição da carteira do fundo. Pela antiga regra, depois de seis meses, o fundo poderia tirar as ações da empresa inicial e optar por outras ações de companhias que não necessariamente tinham que ter sido privatizadas. A partir daí, o fundo passava a funcionar como um fundo de ações livre, com diversificação da carteira, inclusive com papéis prefixados ou pós-fixados de empresas públicas e privadas. Veja no link abaixo como é o funcionamento de um fundo de ações. Com a nova regra, quem muda não é mais a carteira, mas sim o investidor. Nesse caso, quem quiser alterar o seu investimento, terá que sair do fundo e procurar outro que funcione como um fundo de ações normal. De acordo com Bruno Muller, gerente de credenciamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), trata-se da nova regulamentação para os Fundos Custódia com ações exclusivamente da empresa privatizada. Ações da Petrobras têm boas perspectivas de valorização O potencial de valorização das ações da Petrobras é muito bom no médio e longo prazo. Hoje a cotação do papel está em torno de R$ 385,50. O preço alvo indicado pelo diretor de renda variável do BankBoston, Júlio Ziegelmann, é de R$ 600,00. Isso significa que Ziegelmann acredita que essas ações já poderiam estar nesse preço e que, dentro de seis a doze meses, elas devem atingir esse patamar. Na avaliação do diretor, a empresa foi beneficiada pelo aumento do barril de petróleo. Além disso, como o preço do óleo é cotado em dólares, muitos investidores buscam esse papel como forma de se proteger das oscilações da moeda norte-americana. Uma nova estratégia da diretoria da companhia tem consolidado parcerias com outras empresas, chamadas de joint ventures. Esses parceiros entram com o investimento em capital e a Petrobras coloca a sua experiência. Dessa forma, a companhia consegue aumentar seus lucros, sem ter que tirar dinheiro de caixa.