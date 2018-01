Petrobras firma parceria com estatal colombiana de petróleo A Petrobras assina com a Ecopetrol, estatal colombiana de petróleo, um contrato para o desenvolvimento do campo de Tibú, na Colômbia, situado cerca de 500 quilômetros ao norte de Bogotá, próximo à fronteira com a Venezuela. A Petrobras participará com 55% dos investimentos no Plano de Desenvolvimento, terceira fase do projeto, e ficará com 40% da produção total do campo. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da companhia brasileira, o contrato será assinado pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que participa, em Cartagena, da II Colômbia Oil & Gás Investment Conference 2006. A convite dos organizadores do evento, Gabrielli proferiu palestra, esta manhã, sobre "O desenvolvimento da estratégia da Petrobras na América Latina". Como resultado das atividades que realizarão no campo de Tibú, a Petrobras e a Ecopetrol estimam que as reservas adicionais superem os 100 milhões de barris, o que aumentaria a produção atual de 1,8 mil barris de petróleo diários (bpd) para mais de 15 mil bpd. A Petrobras será responsável pela execução das atividades do projeto, com o objetivo de gerar produção adicional, e a Ecopetrol continuará sendo a operadora do campo. A primeira fase do projeto para o desenvolvimento adicional da área de Tibú tem início previsto para janeiro de 2007 e será desenvolvida em dois anos e meio. Neste período, a Petrobras investirá US$ 40 milhões em estudos e trabalhos que determinarão o potencial real do campo. O campo de Tibú iniciou produção em 1944 e alcançou seu pico de produção em 1955, com 26 mil barris por dia. A sua produção acumulada totaliza 247 milhões de barris de petróleo. Atualmente, o campo conta com 129 poços ativos, entre produtores de petróleo e injetores de água. Os óleos produzidos são considerados leves, variando de 32 a 50 graus API (escala adotada pelo Instituto Americano de Petróleo - American Petroleum Institute).