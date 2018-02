Petrobras firmará acordo com estatais peruanas A Petrobras informou nesta segunda-feira por meio de nota à imprensa que firmará acordo com as estatais peruanas Petroperu e Perupetro, visando o desenvolvimento de projetos em comum nas áreas de exploração e produção, refino, transporte e distribuição de petróleo e gás, entre outros. A assinatura do memorando de entendimentos ocorre na próxima quarta-feira durante audiência do presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli, com o presidente do Peru, Alan Garcia, no Palácio do Governo, em Lima. A Petrobras produz atualmente no Peru 15 mil barris diários de petróleo e gás, e dispõe de um portfólio exploratório com uma área total de 57.500 quilômetros quadrados. Segundo a nota divulgada à imprensa, a empresa também vem se posicionando estrategicamente ao redor do Campo de Camisea, no sul do país, que possui reservas totais de gás natural de mais de 15 TFC (trilhões de pés cúbicos).