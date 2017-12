Petrobras: fundos corporativos têm menor taxa É possível adquirir ações da Petrobras usando parte do saldo do FGTS ou recursos próprios, com taxas de administração menores do que as cobradas para aplicação nos fundos oferecidos pelos bancos e outras instituições. As taxas menores são encontradas nos chamados fundos corporativos, destinados aos funcionários do mesmo grupo econômico ou empresa. Veja nos links abaixo matérias sobre as atuais taxas de administração cobradas pelos bancos. A Caixa Econômica Federal (CEF) oferece um fundo corporativo para qualquer empresa com recolhimento mensal de R$ 1 milhão ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A aplicação mínima é de R$ 300,00 e a taxa de administração é de 0,95% ao ano. Segundo o diretor de Recursos de Terceiros da Caixa Econômica Federal, Jorge Luiz Ávila, a instituição tem condições de instalar quiosques de atendimento nas empresas interessadas. O Banco Santander está lançando fundos corporativos a serem negociados por empresas. A Sudameris Corretora também lançará hoje um fundo corporativo, com taxa de administração de 1,5% ao ano. O Banco Dreyfus Brascan optou pela instituição de fundos específicos por empresa. Até sexta-feira, a instituição contava com fundos para quatro empresas.