Petrobras ganha outra concorrência no México Um consórcio com a presença da Petrobras ganhou na noite de ontem uma concorrência para a produção de gás natural no México, depois de ter feito uma oferta de US$ 265 milhões, confirmou a estatal Petróleo do México (Pemex). O consórcio integrado por Petrobras, pela japonesa Teikoku Oil Co. Ltd. e a mexicana D&S Petroleum já havia vencido por US$ 260 milhões a licitação para a produção de gás natural na bacia de Burgos, perto da fronteira com o Texas. A concorrência mexicana faz parte de um projeto de US$ 10 bilhões para ampliar a produção de gás em 1 bilhão de pés cúbicos por dia (28,3 milhões de metros cúbicos) até 2006.