Petrobras: ganho para quem ficar parado um ano A oportunidade de participar da oferta pública de ações da Petrobras é boa, mesmo para quem não vai utilizar o FGTS, e sim, recurso próprio. Isso se deve, principalmente, pelo fato de já sair com uma vantagem de 20% (valor do desconto oferecido pelo governo para quem participar do programa, desde que o dinheiro fique parado por um ano). Mas o investidor deve ter em mente duas coisas: primeiro, o dinheiro deverá ser mantido na aplicação por, no mínimo, um ano; em segundo lugar, as ações pertencem à categoria de renda variável. O futuro acionista tem de entender que ele não poderá contar com o dinheiro investido para nenhuma emergência, até porque quanto maior o prazo de espera, maior o ganho. Como toda aplicação em ações, o investidor deverá esperar o melhor momento para vender, considerando-se as altas e baixas comuns na bolsa. É possível, inclusive, que assim que o prazo de um ano transcorrer, muitos investidores vendam suas ações, derrubando os preços num primeiro momento. Nesse caso, quem puder esperar sai ganhando. "Se a ação não oscilar no mercado, o investidor já ganha 20%", diz a analista de investimentos da corretora Planner, Wang Jiang Horng. A expectativa de crescimento da companhia também é um dos pontos que torna o leilão atrativo. A Petrobras é a maior empresa brasileira, que atua desde a exploração até a distribuição do petróleo, passando pelo refinamento, segundo o analista. Fundos de ações são arriscados para pequeno investidor Wang vê com receio a aplicação em fundos de ações de quem não tem muito dinheiro para investir. "A possibilidade de o pequeno poupador precisar do dinheiro é grande", diz. O investidor terá de escolher entre um fundo e uma corretora para fazer a intermediação do negócio. As corretoras exigem uma aplicação mínima de R$ 5 mil. Os fundos, de R$ 300. Para quem tem R$ 100 mil, valor máximo permitido, é recomendável que diversifique sua aplicação, ou seja, aposte em outros papéis, não apenas o de Petrobras, para diminuir o risco. Se, por algum motivo, Petrobras for mal, as chances de ter uma outra ação na carteira que segure a rentabilidade é maior. Quem já tem ações da Petrobras pode ganhar com arbitragem Quem possui ações da Petrobras em carteira tem uma boa oportunidade de ganhar dinheiro com elas agora ou aumentar suas posições, fazendo arbitragem, ou seja, vendendo os papéis no mercado à vista (a cotação era de R$ 51,80 na sexta-feira) e comprando cotas de fundos e/ou ações no leilão, onde pagará preço máximo de R$ 46,40, equivalentes ao preço máximo do leilão, de R$ 58,00, menos o desconto de 20%. A desvantagem é não poder vender as ações antes de 12 meses. O limite para essa arbitragem é R$ 200 mil (R$ 100 mil em cota de fundo e R$ 100 mil na compra direta do papel). Confira nos links abaixo mais informações sobre como investir em ações da Petrobras, além da opinião de alguns analistas.