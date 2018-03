Petrobras garante que Brasil tem estoque para guerra O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, garantiu neste sábado que o Brasil está preparado para enfrentar o cenário de guerra iminente dos Estados Unidos contra o Iraque. De passagem pela reunião do diretório nacional do PT, Dutra tranqüilizou o consumidor brasileiro. ?O estoque operacional da Petrobras é mais confortável do que o estoque estratégico de vários outros países. Temos combustível suficiente para manter o abastecimento de óleo diesel, gasolina e gás de cozinha por um período bastante significativo?, disse o presidente da Petrobras, ao revelar que a tranqüilidade da empresa está fundamentada em números concretos. O Brasil importa apenas 15% do combustível que utiliza e, do total de 1,7 milhão de barris consumidos diariamente, só 40 mil vêm da área de conflito. Além disso, antes de pensar em qualquer medida para reduzir o consumo de combustível, a Petrobras trabalha com a alternativa de buscar em outros países os 40 mil barris que importa da região do Golfo Pérsico. ?Podemos comprar petróleo da Venezuela ou da Nigéria?, sugere o próprio Dutra. Ele admite que haverá transtornos na hipótese de o conflito se prolongar muito além do previsto. Mas, ainda assim, avalia que o consumidor brasileiro não terá de arcar com um eventual estouro de preço na base de US$ 70 o barril, como consta das previsões mais pessimistas. ?É obvio que não repassaríamos toda esta alta para o preço dos combustíveis.? Até o próximo dia 21, o conselho diretor da Petrobras definirá o volume de investimentos para este ano e para o período até 2007. As previsões otimistas de investir até US$ 9 bilhões em 2003 estão descartadas, porque envolvem recursos externos e o cenário internacional é conturbado. Mas Dutra garante, desde já, pelo menos repetir os números do ano passado, quando a empresa investiu US$ 6 bilhões não só na melhoria da qualidade como na ampliação da capacidade de refino. A construção de uma nova refinaria tem sido objeto de conversas com governadores de vários estados, especialmente Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará e Pernambuco. Na próxima terça-feira, ele receberá o pernambucano Jarbas Vasconcelos. A todos, Dutra tem deixado claro que a decisão da empresa será técnica, e não política. Até 2007, a Petrobras terá ampliado sua capacidade de refino em 220 mil barris/dia, o que, segundo Dutra, corresponde a uma grande refinaria. Assim sendo, ele aconselha os governadores a irem mostrando as vantagens comparativas de seus Estados, e mais: ?Os interessados na refinaria deverão procurar sócios para financiar a obra porque, seja em que estado for, a empresa não arcará com o investimento sozinha?.