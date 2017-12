Petrobras garante que não faltará combustível no Maranhão A assessoria de imprensa da Petrobras garantiu, por meio de nota, que o fornecimento de combustível no Estado do Maranhão está normalizado e não há risco de desabastecimento. Segundo a nota da empresa, a programação de seus navios para atender a cidade de São Luiz está dentro do prazo previsto e o terminal possui combustível suficiente para abastecer o Estado. A Petrobras alega que só se envolveu na crise por conta de um pedido da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Depois de impedir o desembarque de 45 milhões de litros de óleo diesel importados pela Shell Brasil, a ANP montou uma operação logística urgente com a Petrobras para garantir o abastecimento de óleo diesel na região. Segundo a ANP, o combustível importado pela Shell não pôde desembarcar em São Luís quando chegou, no dia 28 de novembro, porque estava fora das especificações da agência, com baixo índice de cetano. A importadora da Shell, Mapec, pode ser multada em até R$ 6 milhões.