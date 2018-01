Petrobras garante suprir mercado atendido pela Ipiranga A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou hoje que entrou em contato com a Petrobras ontem após anúncio de suspensão temporária das atividades de processamento da refinaria Ipiranga, no Rio Grande do Sul, para falar sobre abastecimento da região que era atendida pela refinaria. Segundo a Assessoria de Imprensa do órgão, a Petrobras se comprometeu a suprir o mercado que vinha sendo atendido pela Refinaria da Ipiranga, evitando qualquer descontinuidade ou desabastecimento. De acordo com informações disponíveis no site do grupo Ipiranga, a refinaria processa em média cerca de 12.500 barris/dia de petróleo, o equivalente a cerca de 2 milhões de litros, divididos em uma linha de produtos, tais como: gasolina, óleo diesel, querosene, óleos combustíveis, GLP, solventes e óleos de processo. Ainda de acordo com as informações no site da empresa, a produção é inteiramente comercializada para as distribuidoras de combustíveis, abastecendo basicamente a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Os produtos especiais, como solventes, são destinados principalmente para a Ipiranga Comercial Química e indústrias químicas em geral.