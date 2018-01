Petrobras: hoje será conhecido valor de cotas As aplicações em cotas de fundos de ações ON - ordinárias, com direito a voto - da Petrobras com recursos do FGTS ou próprios com desconto de 20% começaram a render na última quinta-feira. A cota de sexta, que será conhecida hoje, trará a primeira rentabilidade, estimada em 54%, dos fundos que empregaram 100% do patrimônio líquido em ações da empresa. O investidor poderá acompanhar o rendimento por telefone e Internet. O aplicador já deve informar-se sobre o número de cotas que possui nas instituições financeiras. O número de cotas de cada investidor deve corresponder à quantia aplicada dividida pelo valor inicial da cota. Vale lembrar que a cota terá variação de acordo com o desempenho das ações da Petrobras na bolsa. Isso significa que ela poderá apresentar desvalorizações. A maioria dos bancos definiu o valor da cota inicial em R$ 1,00. Assim, se houver a valorização de 54%, a cota de sexta-feira será de R$ 1,54. Para saber o saldo da sua aplicação, o investidor vai multiplicar o número de cotas pelo valor dela. A cota terá valor diário. Algumas instituições vão adotar o valor de R$ 10,00 para a cota inicial, distribuindo um número menor de cotas aos investidores. Investidor poderá acompanhar rendimento por telefone e Internet O aplicador em fundos de ações da Petrobras não terá problemas para acompanhar a rentabilidade dos fundos. A maior parte das instituições promete oferecer, além do extrato bimestral obrigatório, serviços para acompanhamento diário da cota por telefone e Internet. A Caixa Econômica Federal, instituição que captou a maior parte das aplicações nesses fundos, promete enviar mensalmente o extrato do investimento e incluir a demonstração do rendimento na Internet, além de informar a cota diária a quem se encaminhar a qualquer agência. Nos BancoCidade, Inter American Express, Liberal e Banestes, o optante também receberá o extrato todo mês e poderá acompanhar o investimento diariamente pelo telefone. O Banco Alfa de Investimentos oferecerá um extrato mensal a correntistas do banco e um bimestral a não-correntistas, mas ambos os clientes poderão informar-se sobre os rendimentos dos fundos por meio da Internet e do telefone. O Itaú e o BNL colocarão em seus sites o rendimento atualizado diariamente, o que também vale para os clientes da Magliano, já que o Itaú administra o fundo. No Banespa, o investidor tem a opção de acompanhar a sua aplicação todos os dias pela Internet, pelo telefone ou no caixa eletrônico. O Banco ABC Brasil fornecerá os serviços do seu private e o Banco do Nordeste oferecerá, além do extrato mensal, informações pela Internet, pelo telefone e nas agências. O Banco Sudameris oferecerá a correntistas o serviço de home banking e a não-correntistas um telefone com ligação gratuita.