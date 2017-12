Petrobras inaugura escritório na Bacia de Santos A Petrobras inaugurará nesta terça-feira um escritório da unidade de negócios da Bacia de Santos, em Santos. O escritório é uma marco, já que a partir dele a estatal fará desenvolvimentos na bacia, para que ela seja considerada uma produtora petrolífera como a de Campos, no Rio de Janeiro. A partir das 15 horas o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, falará sobre a Bacia de Santos e como a estatal a desenvolverá. A coletiva para a imprensa será às 16 horas. Pela manhã, Gabrielli entregou à Universidade de São Paulo o prédio do Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente de Cubatão (Cepema). Investimento Nos próximos cinco anos, a Petrobras investirá cerca de US$ 4,5 bilhões nos trabalhos de exploração e produção de petróleo na Bacia de Santos. No início de julho a estatal anunciou a descoberta de óleo leve no local, a mais de 5 mil metros de profundidade. É a segunda descoberta do tipo nos últimos meses o que, segundo especialistas, reforça a tese da existência de uma nova bacia petrolífera situada em uma camada do solo bem mais abaixo da que vem sendo explorada no Sudeste. A estatal, em nota, considerou o encontro do óleo ?um marco histórico?. Mas ainda não há condições de determinar o volume da jazida e se a extração no local é comercialmente viável. ?O poço, ainda em perfuração, está situado em uma área de nova fronteira exploratória, em águas com 2.140 metros de profundidade, e representa um marco histórico na atividade de exploração de petróleo no Brasil: é o primeiro a ultrapassar uma camada de sal de mais de 2 mil metros de espessura, no subsolo marinho, e encontrar petróleo?, disse o comunicado. A perfuração ocorreu no bloco BM-S 11 (sigla usada para identificar as áreas na Bacia Marítima de Santos), que foi arrematado em 2000 pela Petrobras, em parceria com a britânica BG e a portuguesa Petrogal, no segundo leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Petrobrás é a operadora do bloco, com participação de 65%; a BG tem 25% e a Petrogal, 10%. Por lei, as empresas têm obrigação de informar imediatamente ao órgão regulador a existência de indícios de petróleo e gás nos locais perfurados. Mas, por causa do trabalho preliminar no campo, nenhum executivo da companhia forneceu detalhes da operação. Óleo leve x óleo pesado O óleo leve, com maior grau API - medida internacional que determina a qualidade do petróleo -, tem valor comercial maior que o óleo pesado, comum em Campos, a maior bacia produtora brasileira. Por suas especificações, esse tipo de óleo tem custo de refino mais baixo. Não há informações sobre o grau de API do óleo encontrado em Santos. A Petrobras informou que, ?por se tratar de uma nova fronteira exploratória, os resultados preliminares são muito importantes, porém serão necessários investimentos adicionais para a avaliação de volume e produtividade desses reservatórios?. O poço, o primeiro no bloco BM-S-11, fica a 250 quilômetros da costa sul do Rio e a 280 quilômetros da Refinaria Duque de Caxias. Este texto foi atualizado às 15h20.