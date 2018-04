Petrobras inaugura posto em Bogotá A Petrobras inaugurou nesta terça-feira, em Bogotá, a primeira de suas 39 estações de serviço na Colômbia, evento que marca a entrada da companhia no segmento de distribuição de combustíveis naquele país. Em nota divulgada nesta terça, a companhia informou que participaram da cerimônia oficial o presidente José Sérgio Gabrielli, o diretor Internacional, Nestor Cerveró, o diretor de Serviços, Renato Duque, e o gerente-geral da Petrobras na Colômbia, Dirceu Abrahão. Segundo a Petrobras, a estação, que está localizada em uma área de grande circulação de veículos, comercializará os combustíveis de maior consumo na capital colombiana. O lançamento dá continuidade ao processo iniciado em meados de 2005, quando foram adquiridos os ativos da Shell na Colômbia, Uruguai e Paraguai por um total de US$ 140 milhões. Com isso, a Petrobras na Colômbia obteve o controle de 39 estações de serviço, uma planta de processamento de lubrificantes na localidade de Puente Aranda, em Bogotá, e um terminal em Santa Marta, porto localizado na costa caribenha da Colômbia. A estatal afirma ainda na nota que a inauguração é um novo passo da Companhia em seu compromisso de crescer na Colômbia por meio do desenvolvimento do negócio de comercialização de derivados e da exploração e produção de petróleo. A Petrobras chegou à Colômbia em 1972, quando começou seu processo de internacionalização. Atualmente, a Companhia tem participação em seis blocos de produção(dos quais opera cinco), e doze blocos de exploração (dos quais opera dez), A produção total operada da Companhia na Colômbia é de cerca de 51 mil barris de petróleo por dia, gerando cerca de 1.500 empregos diretos, temporários e contratados.