Petrobras inclui ampliação do gasoduto em negociações A Petrobras e a estatal boliviana YPFB decidiram retomar as discussões sobre a ampliação do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), suspensas desde que o governo boliviano anunciou a nacionalização do setor de petróleo e gás. O projeto consta de uma lista de oportunidades conjuntas que serão analisadas pelas duas empresas em um prazo de 120 dias, em uma espécie de conciliação depois de um ano inteiro em conflito. O preço do gás continuará na pauta, mas deixa de ser discutido de forma isolada. A reaproximação foi definida em reunião realizada nesta quarta-feira, no escritório executivo da YPFB, em Santa Cruz de la Sierra. Em nota oficial, as empresas informaram que decidiram ampliar as negociações, antes restritas ao preço do gás, incluindo potenciais projetos em conjunto. Segundo um observador próximo, a idéia é retomar projetos abandonados após o início da crise diplomática e avaliar novas oportunidades de negócios. A avaliação geral é que o convívio entre as duas empresas ganhou outras cores depois da assinatura dos contratos de concessão de campos de petróleo e gás, no mês passado. Nos últimos dias, representantes brasileiros já vinha sinalizando o reatamento, em declarações indicando a retomada dos investimentos na Bolívia. Entre o projetos antigos que podem voltar à pauta, o mais concreto é a ampliação do Gasbol. O processo já chegou a ser iniciado duas vezes, mas abortado por motivos diversos - na primeira ocasião, no início da década, a falta de mercado para o gás boliviano; na segunda, a nacionalização. Nesta última vez, chegou-se a falar em uma expansão dos atuais 30 milhões de metros cúbicos por dia para até 45 milhões. A Petrobras, no entanto, pediu apenas 4 milhões adicionais, que poderiam ser transportados sem grandes obras. Outro projeto suspenso, o complexo petroquímico binacional, também pode voltar à agenda. O empreendimento seria feito em parceria com a Odebrecht, para usar gás boliviano na produção de matérias-primas petroquímicas.