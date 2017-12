Petrobras informa a maior descoberta de gás natural do País A Petrobras informou nesta terça-feira, logo após o fechamento do mercado, a maior descoberta de gás natural no Brasil, com reservas de 70 bilhões de metros cúbicos, ou cerca de 440 milhões de barris de óleo equivalente. O teste de vazão foi concluído ontem no poço situado a 137 km do litoral de São Paulo, na bacia de Santos. Segundo a estatal, a descoberta eleva em cerca de 30% as reservas provadas nacionais de gás natural, hoje no patamar de 231 bilhões de metros cúbicos. A estatal destacou o que classificou como "excepcional localização" da reserva, "em frente ao maior mercado consumidor nacional, constituído pelos estados do Sudeste brasileiro".