Petrobras informa descoberta de petróleo na costa da Bahia

A Petrobras comunicou que comprovou a presença de hidrocarbonetos no poço 1-BRSA-669-BAS (1-BAS-147), localizado ao sul da Bacia do Jequitinhonha, em reservatórios arenosos acima da camada de sal. Segundo comunicado, essa descoberta indica o bom potencial daquela bacia. O poço situa-se na concessão BM-J-3, operado pela Petrobras. Nesta concessão a estatal e a StatoilHydro são sócias com 60% e 40%, respectivamente. Esse bloco está localizado acerca de 74 quilômetros da costa do Estado da Bahia, em lâmina dágua profunda. De acordo com a companhia, a extensão da jazida e sua economicidade serão avaliadas posteriormente em Plano de Avaliação a ser proposto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme determina o contrato de concessão. A Petrobras diz também que a perfuração terá seguimento até horizontes mais profundos, dando continuidade aos estudos programados originalmente.