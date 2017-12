Petrobrás inicia as reservas de ações PN A Petrobrás iniciou ontem o processo de reservas para compra de suas ações preferenciais (PN, sem direito a voto) entre as avaliações pessimistas sobre os riscos do Brasil e da Argentina, em dia de intenso nervosismo no mercado. Apesar do momento "pouco ideal" para o lançamento, como definiu o analista de petróleo da Itaú Corretora Gilberto Pereira de Souza, especialistas em petróleo de diversas instituições acreditam que a tendência da operação é de ser um sucesso junto dos investidores internacionais. Porém, a avaliação geral indica que haverá pouco estímulo para os investidores de varejo (pessoa física) brasileiros, que, desta vez, não terão incentivos como descontos e utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que marcaram a venda das ações ordinárias (ON) da empresa em 2000. A turbulência econômica não deverá comprometer o sucesso da operação de venda das 35.984.197 ações PN da companhia, segundo Pereira de Souza. O prazo de reserva pelos investidores de varejo (pessoas físicas) para compra das ações teve início ontem e encerra-se dia 17. Para Souza, o sucesso da operação no exterior está garantido. O argumento é que os investidores estrangeiros analisam o cenário de longo prazo e a Petrobrás permanece com boas previsões de rating (risco), mesmo com as oscilações no mercado. Com a mesma opinião, a analista do BBV Banco, Catarina Pedrosa, ressalta que a Petrobrás é um "ativo seguro contra crises". Ela admite que a aposta dos investidores externos nas ações PN da empresa pode ser menos intensa diante dos riscos atuais e lembra que possíveis cautelas não vão comprometer o sucesso final da operação. Já um analista de um grande banco, que preferiu não se identificar, discorda. Para ele, a soma entre as turbulências atuais e a falta de incentivos para os investidores locais poderá levar a Petrobrás a adiar, ou até mesmo cancelar a operação. O diretor da BNDESPar - a empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que detém as ações ofertadas pela Petrobrás -, Eleazar de Carvalho, admitiu na semana passada a possibilidade de adiamento ou cancelamento. O banco informou ontem que só comentará a operação quando estiver concluída.