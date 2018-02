Petrobras inicia exploração na Colômbia sem sucesso Um grupo liderado pela Petrobras não encontrou petróleo nem gás no primeiro poço perfurado no bloco marítimo de Tayrona, na costa do Caribe, segundo informou hoje o jornal colombiano Portafolio. O diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Maximiano Da Silva Scuta, disse ao jornal que depois de perfurar 4 mil metros no mar do Caribe a companhia encontrou apenas água. Um funcionário da Petrobras, que não quis ser identificado, confirmou a informação para a Dow Jones, embora tenha dito que esta é apenas a primeira perfuração na área de 20 mil quilômetros quadrados. As companhias que exploram o bloco investiram US$ 135 milhões na perfuração do poço, segundo o jornal. Scuta disse que o grupo deve fazer outra perfuração na área em 2009. À Petrobras se juntaram a ExxonMobil e a estatal colombiana Ecopetrol. A companhia brasileira, que comanda as operações, tem uma participação de 40% no negócio, outros 40% pertencem à Exxon e 20% são da Ecopetrol. Em anos anteriores, o governo colombiano encorajou companhias privadas a investir no país para procurar petróleo e gás e aumentar as reservas nacionais, tendo em vista que a Colômbia prevê se tornar uma importadora líquida de petróleo em 2014. As informações são da Dow Jones.