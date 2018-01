Petrobras inicia licitação para construir plataforma P-53 A Petrobras informou hoje deu início à licitação para a construção da plataforma de produção P-53 no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos. Ela será construída a partir da conversão do casco de um navio-petroleiro e terá capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Os concorrentes terão prazo até fevereiro de 2005 para apresentarem as proposta. A estatal que colocar a P-53 em operação no início de 2007. A estatal informa que o conteúdo nacional mínimo estabelecido varia de 65% a 75% do valor do contrato, dependendo de uma das três fases da licitação. A Petrobras informa ainda que recebeu esta semana as novas propostas para a construção da plataforma P-51, também em Campos, que estava ameaçada por causa do elevado custo tributário. A primeira rodada de licitações foi cancelada porque o valor mínimo apresentados pelas empresas concorrentes foi superior ao orçamento. A entrada em funcionamento da P-51 já está atrasada em pelo menos seis meses.