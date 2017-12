Petrobras inicia negociações para construção de oleoduto A Petrobras inicia esta semana uma série de negociações com parlamentares do Rio visando liberar a construção do oleoduto que vai ligar o estado à refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo. O projeto que prevê investimentos de US$ 1 bilhão para a construção deste duto está emperrado desde que uma lei de autoria da governadora Rosinha Matheus foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Rio. A lei transfere do Poder Executivo para o Legislativo a atribuição para liberar obra desse porte e que apresente riscos ambientais. Além das restrições ambientais, a lei também prevê que o poder Executivo dobre a alíquota de ICMS sobre o transporte de petróleo por meio de oleodutos com diâmetro superior a 30 polegadas (cerca de 67 centímetros), o que atinge diretamente o projeto da estatal. Hoje, esta alíquota é de 18% e seu aumento pode comprometer o retorno financeiro da obra. Os executivos que devem formar a "força-tarefa" da Petrobras junto à Assembléia Legislativa estão instruídos, segundo fonte da estatal, a usar o argumento de que o óleo a ser levado para São Paulo por meio do duto já é transportado hoje por meio de navios petroleiros. Argumentos Em entrevista recente, o diretor da área de serviços da Petrobras, Renato Duque, argumentou que o duto se faz necessário devido ao aumento de produção previsto para os próximos anos. Dessa maneira, os navios petroleiros existentes hoje continuariam sendo utilizados, além do novo duto que teria cerca de 600 quilômetros de extensão. O argumento da governadora, embora não tenha sido oficializado, é de que a construção da obra inviabilizaria a instalação de uma refinaria no estado. Uma das propostas extra-oficiais do estado do Rio para a liberação da obra seria a confirmação de que o norte fluminense será a região escolhida para a refinaria na qual a Petrobras pretende investir. A negociação com os parlamentares põe em suspenso a contratação das empresas que serão responsáveis pela obra, tanto para a instalação do duto como para o fornecimento de material. Também ainda não têm contrato assinado os vencedores dos três módulos das licitações para a construção da plataforma Plataforma de Rebombeio Autônoma (PRA-1). A construção da plataforma deveria gerar em torno de três mil empregos diretos no Brasil.