Petrobras inicia produção de gás no ES A Petrobras informou, nesta quinta-feira, que iniciou a produção de gás no campo de Peroá, Bacia do Espírito Santo, no final da tarde de terça-feira. Segundo a estatal, o primeiro dos três poços é aberto gradativamente e deve atingir seu potencial de produção - de mais de 1 milhão de metros cúbicos por dia - na próxima semana. O produto é processado pela Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), no município de Linhares, e garantirá ao estado do Espírito Santo a oferta de 1,3 milhão de metros cúbicos por dia. "Com a entrada em operação dos primeiros 100 quilômetros do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene), que ligam as cidades de Cacimbas e Vitória, a oferta poderá ser duplicada", destacou a companhia. O trecho está previsto para operar a partir do segundo semestre deste ano. Plataforma A Plataforma de Peroá está instalada no litoral Norte do Espírito Santo, em lâmina d´água de 67 metros. A Petrobras investiu R$ 550 milhões na Fase I do projeto, que inclui a plataforma, o gasoduto marítimo e a UTGC. A Fase II, ainda em projeto, aumentará a oferta dos atuais 1,3 milhão para 8 milhões de metros cúbicos de gás por dia, a partir de 2008. Licitação A Petrobras ainda comunicou que venceu licitação para exploração e produção na Turquia. Segundo texto distribuído pela companhia, ela sobrepôs dois dos três blocos oferecidos no processo licitatório para exploração e produção em águas profundas no Mar Negro pela companhia estatal de petróleo Türkýye Petrollerý Anoným Ortaklidi (TPAO). Participaram da licitação a inglesa British Petroleum (BP), a americana Exxon Mobil e a francesa Total. A Petrobras e a TPAO iniciarão em breve a etapa de negociação de toda a documentação contratual, garantindo, assim, a participação da companhia brasileira, meio a meio, na exploração e produção dos blocos 3920 (Kirklarelli) e 3922 (Sinop). Os dois blocos arrematados, de acordo com a avaliação técnica realizada pela estatal, são os que apresentam as melhores perspectivas geológicas. O bloco Kirklarelli, localizado na parte oeste do setor turco do Mar Negro, encontra-se em uma profundidade de água média de 1.200 metros. O bloco Sinop localiza-se na parte oriental, tem uma profundidade de água média de 2.200 metros.