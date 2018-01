Petrobras investe no Irã e em Cuba A Petrobras anunciou hoje investimentos de US$ 34 milhões em atividades de exploração de petróleo no Irã e de US$ 20 milhões para construir uma fábrica de lubrificante em Cuba. O diretor internacional da estatal informou, durante evento em Salvador, que estará no Irã na próxima semana para assinar um contrato de exploração do bloco de Tulsan. Segundo ele, o negócio em Cuba será fechado no dia 26, numa parceria com a estatal Cuba Petróleo, conhecida como Cupet. No Irã, os investimentos serão distribuídos em um período de três a quatro anos num contrato com a National Iranian Co. (Nico). No ano passado, a Petrobras ganhou uma licença para exploração de petróleo em um dos oito blocos oferecidos pelo país na primeira rodada de distribuição de licenças em alto-mar. O bloco de Tulsan cobre uma área de 8 mil quilômetros quadrados no Golfo Pérsico. Já a nova unidade para produção de lubrificante em Cuba estará operando em dois anos. A produção será vendida no mercado cubano e exportada para os países da América Central.