Petrobras: investidor deve observar carteira O investidor que possui recursos próprios para aplicar nos fundos de ações da Petrobras precisa observar de perto as condições para constituição da carteira. Pelo regulamento, os administradores que não conseguirem trocar 100% do dinheiro reservado pelos interessados por ações da empresa, podem destinar até 10% do seu patrimônio para aplicações em títulos públicos federais ou em renda variável, como nas ações que compõem o Ibovespa. Embora seja uma possibilidade considerada remota pelos especialistas, já que o governo reservou um lote extra de 27 milhões de ações ordinárias caso a demanda seja maior do que o esperado, o mercado vê com bons olhos essa precaução. Segundo José Antônio Precinote, diretor da Corretora Sudameris, a opção pela aplicação das cotas em uma parcela na Bolsa fica condicionada ao momento adequado de mercado, enquanto a renda fixa pode ser uma solução para o curto prazo. A renda fixa é interessante por causa da tributação de 10%, uma taxa menor do que a variável. Renato Soriano, sócio-diretor da Fibra DTVM, acredita que o melhor e deixar entre 5% e 10% de uma carteira aplicado em outros ativos para viabilizar o caixa do fundo. Trata-se também de uma alternativa para administrar melhor um fundo no caso dele sofre resgates antes do prazo previsto. Dividendo do fundo da Petrobras deve ser reinvestido O dividendo, lucro da empresa rateado entre acionistas ou associados, dos fundos de ações da Petrobras, tanto com dinheiro do FGTS como com recursos próprios, deve ser reinvestido na aplicação. No primeiro caso, é uma exigência do regulamento. No segundo, os gestores dos fundos deverão dar o mesmo tratamento. O argumento está na perda do desconto dado pelo governo ao cotista que sacar cotas do fundo antes dele completar um ano. Se o destino dos dividendos parece bem traçado, as condições para sua aplicação nos fundos com recursos próprios ainda não encontraram consenso entre os especialistas. "Numa aplicação de R$ 800, por exemplo, com rendimento de R$ 160, não se sabe se a correção do dividendo será sobre os R$ 800 ou R$ 960", argumenta Roberto Lara Nogueira, diretor do Plural Fundos de Investimentos.