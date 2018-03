Petrobras investirá mais de US$ 174 bi entre 2010 e 2014

De acordo com o executivo, projetos de todas as áreas de atuação da companhia estão sendo revisados neste momento. "Estamos avaliando. São mais de 25 projetos acima de US$ 500 milhões e 3 mil e tantos projetos abaixo de US$ 500 milhões. Então, são quase 4 mil projetos e esse processo envolve centenas de pessoas."

Gabrielli também renovou a sua expectativa de que os projetos de lei que tramitam no Congresso sobre o novo marco regulatório do setor sejam aprovados até o fim deste ano na Câmara e no primeiro trimestre de 2010 no Senado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.