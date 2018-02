Petrobras investirá R$ 20 milhões em projetos sociais A Petrobras vai investir R$ 20 milhões no patrocínio de 76 projetos sociais escolhidos este ano, por meio de processo seletivo, para integrar o Programa Petrobras Fome Zero. O valor máximo de investimento para cada iniciativa é de R$ 660 mil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente da companhia, José Sergio Gabrielli, na sede da empresa, em cerimônia que demorou cerca de três horas. Participaram da solenidade a secretária especial de Políticas para Mulheres, Nilcéa Freire, a ministra da Secretaria Especial de Políticas para Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro e a ministra interina do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes.