Petrobras investirá R$ 7,5 bi em malha nacional de dutos A Petrobras vai investir R$ 7,5 bilhões até 2011 na ampliação da malha brasileira de dutos, informou nesta terça-feira o diretor de dutos e terminais da Transpetro, Marcelino Guedes. Além de gasodutos, serão construídas tubulações para o transporte de álcool e a empresa planeja um rearranjo na malha que corta a cidade de São Paulo, hoje saturada. Segundo o executivo, 6 mil novos quilômetros de dutos serão instalados nesse período. "Estamos entrando no segundo boom de investimentos em dutos no Brasil", afirmou Guedes durante a solenidade de inauguração do Centro de Tecnologia em Dutos em Duque de Caxias (CT Dut), parceria entre a Petrobras, a PUC-RJ e empresas do setor. O objetivo do centro é testar novas tecnologias e formar mão-de-obra para suportar a expansão. "Já temos experimentado aumento de custos por falta de mão-de-obra especializada", comentou o diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. O CT Dut custou R$ 11 milhões e foi construído com dinheiro do fundo de tecnologia do setor de petróleo (CTPetro), coordenado pela Finep. Segundo Guedes, a instituição funcionará como um clube, onde qualquer empresa interessada poderá participar das pesquisas, desde que pague uma anuidade, que varia de R$ 1,2 mil a R$ 96 mil, dependendo do porte da empresa.