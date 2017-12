Petrobras investirá R$ 9 bi em malha de gasodutos O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje que a estatal deverá destinar investimentos de R$ 9 bilhões na ampliação da malha de gasodutos do Brasil, durante cerimônia de inauguração das obras de ampliação e modernização da Refinaria de Paulínia (Replan). As obras de modernização da refinaria, que absorveram investimentos de R$ 1,1 bilhão, foram inauguradas na tarde de hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em discurso dirigido a funcionários da companhia e convidados, Dutra destacou que o presidente Lula cumpriu o que prometeu em campanha eleitoral, ao executar os investimentos na Replan "com um conteúdo de 90% nacional". "O que confirma o que disse quando candidato: que confia na empresa brasileira", disse. Dutra afirmou também que "a Petrobras não vai abdicar desse papel", referindo-se a participação de empresas brasileiras nos seus projetos. Dutra afirmou que as obras ampliariam em 35 mil barris por dia a capacidade de refino da refinaria, o que proporcionará uma economia de R$ 270 milhões por ano à companhia. Ele acrescentou que a Petrobras espera ter ampliada em 315 mil barris por mês a capacidade de produção de óleo diesel do País, o que deverá permitir uma economia de R$ 330 milhões por ano com a redução de importações. Ele disse ainda que o diesel a ser produzido pelas novas instalações da Replan, que terá menor teor de enxofre, se adapta às novas exigências de qualidade do combustível. "A Petrobras está se antecipando à nova regulamentação da Agência Nacional do Petróleo (ANP)."