Petrobras investirá US$ 18 bi na Bacia de Santos A Petrobras e seus parceiros deverão investir cerca de US$ 18 bilhões, nos próximos 10 anos, em atividades de exploração e produção na Bacia de Santos. De acordo com o Plano Diretor para Desenvolvimento da Produção de Gás Natural e Petróleo da Bacia de Santos, a estatal instalará uma nova unidade de exploração e produção na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O Plano Diretor, informa a Petrobras em comunicado, prevê um acréscimo de cerca de 12 milhões de metros cúbicos por dia no fornecimento de gás ao mercado do Sudeste, já a partir do segundo semestre de 2008. Até o final de 2010, esse volume deverá elevar-se para aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos por dia, "contribuindo significativamente para reduzir a dependência nacional do gás importado". A Bacia de Santos está localizada numa área de cerca de 352 mil quilômetros quadrados e se estende pelo litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, passando por toda a costa de São Paulo e do Paraná, e pela parte norte do litoral de Santa Catarina. De acordo com a empresa, a Petrobras e seus parceiros detêm 40.663 quilômetros quadrados de concessões exploratórias nessa bacia. Pólos de produção - Merluza - Localizado no Estado de São Paulo, a cerca de 200 quilômetros de Santos, o pólo Merluza produz atualmente 1,2 milhão de metros cúbicos por dia de gás e 1.600 barris por dia de condensado. Ali serão implantados novos projetos: ampliação da produção da plataforma Merluza-1 (campos de Merluza, Lagosta e a área do poço SPS-25), que passará a produzir 2,5 milhões de metros cúbicos por dia de de gás em 2008; instalação da plataforma Merluza-2, com capacidade para 8 milhões de metros cúbicos por dia de gás e 25 mil barris por dia de óleo e condensado. Esse pólo tem potencial para atingir uma produção de 9 a 10 milhões de m3/dia de gás em 2010. - Mexilhão - Também localizado no Estado de São Paulo, a cerca de 140 quilômetros do Terminal de São Sebastião, o pólo Mexilhão terá capacidade para produzir até 15 milhões de metros cúbicos por dia de gás e 20 mil barris por dia de óleo e condensado. O principal projeto desse pólo, que inclui o campo de Mexilhão e a área de Cedro, produzirá de 8 a 9 milhões de metros cúbicos por dia de gás a partir do segundo semestre de 2008. A capacidade total desse pólo deverá ser atingida no início da próxima década, com a entrada em produção de novas áreas localizadas no entorno e em horizontes mais profundos do campo de Mexilhão. A Petrobras deverá instalar uma planta de tratamento de gás no litoral paulista, integrada aos projetos de ampliação do Pólo Merluza e de desenvolvimento do pólo Mexilhão. - BS-500 - O desenvolvimento desse pólo, localizado no Estado do Rio de Janeiro, a cerca de 160 quilômetros da capital, prevê a instalação de sistemas de produção de gás e óleo. Ele deverá produzir, no futuro, cerca de 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás e de 150 a 200 mil barris por dia de óleo. - Sul - Esse pólo está situado a cerca de 200 quilômetros da costa dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nele já opera a plataforma de Coral, localizada no Paraná, que produz, atualmente, 9 mil barris por dia de óleo. Nesse mesmo pólo, a partir de 2008, deverá entrar em operação o campo de Cavalo-Marinho, localizado em Santa Catarina, com produção estimada próxima à de Coral. O Plano Diretor da Bacia de Santos prevê, também, a implantação de novos projetos para o pólo Sul, com uma produção futura de cerca de 140 mil barris por dia de óleo e de 3 milhões de metros cúbicos por dia de gás. - Centro - A fase atual do desenvolvimento desse pólo, que está situado a cerca de 250 quilômetros da costa dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, ainda é exploratória. A Petrobras aposta no grande potencial dessa área, também denominada de "cluster" da Bacia de Santos. Confirmada a expectativa dessa área, uma das possibilidades de aproveitamento da produção local será o envio do gás para a plataforma de Mexilhão e sua transferência para tratamento em planta localizada no litoral de São Paulo.