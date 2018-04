Petrobrás investiu R$ 18,5 bi

A Petrobrás investiu R$ 18,56 bilhões no primeiro semestre, um volume equivalente a 32,2% do que estava previsto para ocorrer em todo o ano de 2009. Os dados constam do Relatório de Execução Orçamentária divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicado ontem no Diário Oficial da União. Os investimentos previstos para 2009 são os menores em um único ano, dentro do plano de negócios da empresa divulgado em janeiro. Entre 2009 e 2013, a previsão é de investir um total de US$ 174,4 bilhões. Para os próximos anos, o investimento anual deve ser superior a US$ 35 bilhões. Já a Eletrobrás investiu no período R$ 1,92 bilhão, 26,6% do total de R$ 7,24 bilhões previstos para este ano. Os maiores investimentos da holding ficaram por conta de Furnas, que aplicou R$ 613 milhões, ou 31,9% dos recursos investidos pela Eletrobrás. Segundo o relatório do Ministério do Planejamento, o valor investido pela Petrobrás equivale a 65% dos R$ 28,6 bilhões do orçamento executado pelas empresas estatais ligadas ao Ministério de Minas e Energia. A Eletrobrás teve investimentos equivalentes a 9,8% do previsto pela pasta que obteve o melhor desempenho entre as demais no orçamento semestral. No total foram investidos na área do Ministério de Minas e Energia - 39% do programado para o ano. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ficou em segundo lugar, ao realizar 27,6% da programação. O relatório do Ministério do Planejamento também aponta que os cinco maiores programas dos 35 contemplados no Orçamento de Investimento de 2009 são ligados ao setor de petróleo e gás natural.